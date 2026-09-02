Dalla Spagna scrivono: "Goncalves era vicino al Valencia, poi la Fiorentina ha fatto un'offerta irrinunciabile"

L'esterno portoghese poteva andare al Valencia invece che in viola

In base a quanto rivelato da tribunadeportivavalencia.com, il destino di Pedro Gonçalves sembrava ormai scritto in direzione Valencia. Lo Sporting Lisbona aveva infatti trovato un'intesa di massima con la società spagnola, ma l'improvviso inserimento della Fiorentina ha scompaginato le carte in tavola.

I dettagli dell'operazione La svolta è arrivata sui termini del riscatto: mentre il Valencia non andava oltre la formula del prestito secco, la dirigenza gigliata ha rilanciato con una proposta da 2,5 milioni di euro per il titolo temporaneo, aggiungendo un diritto di riscatto (pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinati presupposti) fissato a 22,5 milioni. Questa mossa ha totalmente cambiato gli equilibri della trattativa.

Per correttezza nei rapporti, lo Sporting ha accordato una preferenza al Valencia, comunicando che avrebbe garantito loro il giocatore in caso di allineamento all'offerta italiana. Tuttavia, i vertici degli ioche si sono ritrovati con le mani legate, impossibilitati a pareggiare la cifra. Di conseguenza, il centrocampista lusitano ha preso la strada per Firenze.