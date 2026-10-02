Dalla Spagna riportano: "Dodo è nel mirino del Barcellona, i blaugrana monitorano la situazione"

L'esterno brasiliano piace alla squadra spagnola per il futuro

Secondo quanto si legge sul quotidiano catalano Sport, il Barcellona è alla ricerca di un rinforzo sulla corsia di destra, volgendo lo sguardo con particolare attenzione ai profili in prossimità di scadenza contrattuale. In questo scenario torna in auge il profilo di Dodô, destinato a non prolungare il proprio accordo con la Fiorentina.

Il club blaugrana aveva già messo nel mirino il terzino brasiliano nato nel 1998 nei mesi scorsi. Il procuratore del calciatore vanta un'ottima intesa con il direttore sportivo degli azulgrana, Deco, e lo ha proposto in più riprese; tuttavia, le elevate pretese economiche fissate dalla Fiorentina avevano bloccato sul nascere ogni margine di trattativa. La dirigenza catalana continua a monitorare le evoluzioni in caso di uscite nel reparto difensivo, fermo restando che in cima alla lista dei desideri restano i nomi di Fresneda dello Sporting Lisbona e di Pedro Porro del Tottenham.