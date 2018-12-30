Dalla Spagna: Muriel rifiuta la Fiorentina, vuole solo il Milan
Luis Muriel a un passo dal Milan. Secondo Estadio Deportivo, i rossoneri avrebbero già trovato un accordo con l'esterno d'attacco e sarebbero ora molto vicini a quello col Siviglia. L'ex Samp avrebbe...
A cura di Redazione Labaroviola
30 dicembre 2018 12:02
Luis Muriel a un passo dal Milan. Secondo Estadio Deportivo, i rossoneri avrebbero già trovato un accordo con l'esterno d'attacco e sarebbero ora molto vicini a quello col Siviglia. L'ex Samp avrebbe rifiutato la Fiorentina proprio perché determinato a vestire la maglia del Milan.
Fonte: Calciomercato.com