La Fiorentina mette gli occhi già sul prossimo mercato. Dopo l’eliminazione dalla Conference League in semifinale contro il Betis Siviglia, la società viola torna a monitorare la squadra spagnola ma stavolta in chiave mercato. Come riporta il sito Ficherio, il club viola è alla ricerca di un centrocampista e avrebbe nel mirino proprio lo spagnolo, Pablo Fornals. Il Betis valuterebbe un’offerta per lui a condizione che raggiunga almeno 15 milioni di euro.