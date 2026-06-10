Dalla Serbia confermano: Fiorentina in pressing per Kostic, resta viva la pista per l’esterno della Juve
L’esterno serbo resta nel mirino viola nonostante il cambio in panchina
Arrivano nuove conferme sull’interesse della Fiorentina per Filip Kostic. Secondo il portale serbo HotSport, l’approdo di Fabio Grosso sulla panchina viola non avrebbe cambiato le strategie del club, che continua a monitorare con attenzione l’esterno serbo classe 1992.
Kostic, attualmente sotto contratto con la Juventus per meno di un’altra stagione, resta infatti in una situazione ancora tutta da definire. Proprio la scadenza ravvicinata potrebbe trasformarlo in un’occasione di mercato interessante per la Fiorentina, intenzionata a valutare eventuali margini per un’operazione a costi contenuti.
Da considerare anche il ruolo del suo agente, Alessandro Lucci, procuratore che cura anche gli interessi di Moise Kean e Roberto Piccoli e che vanta già rapporti consolidati con la dirigenza viola. Al momento non si registrano negoziati avanzati, ma l’interesse della Fiorentina nei confronti di Kostic resta concreto.