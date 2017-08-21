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Dalla Scozia: il Celtic rispedisce al mittente 3 milioni di Corvino per Sviatchenko, difensore classe '91

Alcuni media scozzesi riportano oggi che il Celtic avrebbe rispedito al mittente un'offerta da 3 milioni di euro da parte di Pantaleo Corvino per Erik Sviatchenko, difensore danese classe 1991. Il rep...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2017 15:41
Dalla Scozia: il Celtic rispedisce al mittente 3 milioni di Corvino per Sviatchenko, difensore classe '91 -
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Alcuni media scozzesi riportano oggi che il Celtic avrebbe rispedito al mittente un'offerta da 3 milioni di euro da parte di Pantaleo Corvino per Erik Sviatchenko, difensore danese classe 1991. Il reparto arretrato viola, tuttavia, dovrebbe a questo punto vedere qualche partenza per far entrare un volto nuovo.

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