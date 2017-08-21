Dalla Scozia: il Celtic rispedisce al mittente 3 milioni di Corvino per Sviatchenko, difensore classe '91
Alcuni media scozzesi riportano oggi che il Celtic avrebbe rispedito al mittente un'offerta da 3 milioni di euro da parte di Pantaleo Corvino per Erik Sviatchenko, difensore danese classe 1991. Il rep...
A cura di Redazione Labaroviola
21 agosto 2017 15:41
Alcuni media scozzesi riportano oggi che il Celtic avrebbe rispedito al mittente un'offerta da 3 milioni di euro da parte di Pantaleo Corvino per Erik Sviatchenko, difensore danese classe 1991. Il reparto arretrato viola, tuttavia, dovrebbe a questo punto vedere qualche partenza per far entrare un volto nuovo.