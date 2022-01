Dalla Sardegna, il Cagliari ha recuperato 4 giocatori: ora i positivi al Covid-19 sono solo 4

Per il Cagliari arrivano buone notizie. Dopo un nuovo giro di tamponi, si sono dimezzati i positivi al Covid-19 nella squadra di Mazzarri. Sono Bellanova, Grassi, Lovato e Aresti i giocatori risultati recentemente negativi. Sono dunque pronti per essere inseriti nella lista dei convocati per la sfida di domani alle 12:30 contro la Fiorentina. Lo riporta Videolina.

