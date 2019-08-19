Dalla Russia, Ribery rifiuta il Lokomotiv per la famiglia, la Fiorentina offre biennale da 3 milioni l'anno
Questo ciò che riporta il sito russo FutbalArena.com, le parole del procuratore di Ribery: "C'è una trattativa in corso con la Lokomotiv ma la famiglia di Franck non gradisce il trasferimento in Russi...
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2019 20:49
Questo ciò che riporta il sito russo FutbalArena.com, le parole del procuratore di Ribery: "C'è una trattativa in corso con la Lokomotiv ma la famiglia di Franck non gradisce il trasferimento in Russia e per Ribery la famiglia viene prima di tutto". Dal sito russo emergono i dettagli della proposta viola, un'offerta biennale da tre milioni di euro netti all'anno, mentre richiesta del francese è di 4 milioni.