Dalla Romania: Mutu ha chiesto Hagi in prestito. La risposta...

Pronta anche un'amichevole con la Dinamo Bucarest

I media romeni sono sicuri: Adrian Mutu, neo direttore generale della Dinamo Bucarest, vuole cercare di pescare a piene mani dalla Fiorentina per rinforzare la sua squadra. E l'obiettivo numero uno dell'ex numero dieci viola sarebbe Ianis Hagi, connazionale giovane e talentuoso che per ora ha trovato spazio soltanto in primavera. Non solo: Mutu avrebbe messo sotto la sua lente di ingrandimento anche altri giocatori gigliati poco utilizzati, per portarli in Romania con la formula del prestito. Adrian starebbe anche già pensando ad organizzare un'amichevole tra la Dinamo e la Fiorentina: un'ipotesi che appare assai più percorribile del cedere Hagi, talento in procinto di spiccare il volo verso la prima squadra.