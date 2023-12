Dalla Romania: “La Fiorentina cerca Ratiu, terzino destro classe 98 del Rayo Vallecano, costa 8 milioni”

Con l’intervento e la lunga riabilitazione per Dodo’ e le poca fiducia in Pierozzi, Italiano avrebbe fatto una richiesta molto specifica per rinforzare numericamente la fascia destra della sua Fiorentina: si segue Ratiu, classe 1998, terzino destro che gioca in Spagna

Questa la notizia riportata da TMW sull’interessamento della Fiorentina per Ratiu, una notizia che arriva da fonti rumene: “Terzino destro per i viola? Secondo Prosport.ro la Fiorentina vorrebbe urgentemente Andrei Rațiu, difensore rumeno di fascia del Rayo Vallecano. Il club spagnolo chiede però 8 milioni di euro e il Villarreal, che lo ha avuto fino al 2021, quando poi lo ha ceduto al club Huesca nella seconda serie, ha la prima opzione.”

LE PAROLE DI PASTORELLO SU ARTHUR