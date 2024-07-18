Dalla Romagna: Fiorini può lasciare di nuovo la Fiorentina. È sempre più vicino al Rimini

Come riporta il Corriere di Romagna, sembra sempre più vicino al Rimini, Mattia Fiorini che potrebbe arrivare in ritiro nelle prossime ore, in prova.cresciuto nelle fila della Fiorentina e che vanta 7...

Come riporta il Corriere di Romagna, sembra sempre più vicino al Rimini, Mattia Fiorini che potrebbe arrivare in ritiro nelle prossime ore, in prova.cresciuto nelle fila della Fiorentina e che vanta 71 presenze in Serie C dove ha indossato le maglie di Fiorenzuola, Foggia e Recanatese.

SPORTITALIA: “RIOS COSTA 30 MILIONI. IL PALMEIRAS CHIEDEVA 20 MILIONI PRIMA DELLA COPA AMERICA”

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