Dalla prossima Serie A anche i calciatori vanno in conferenza stampa, niente interviste a fine primo tempo

Dalla prossima stagione anche i calciatori dovranno presentarsi ai microfoni dei giornalisti presenti in conferenza stampa

Più partite con l’introduzione del nuovo format della Champions League e del nuovo Mondiale per Club? La Serie A risponde aumentando le interviste ad allenatori e calciatori a margine delle gare di campionato. La novità emerge dal “Regolamento Interviste e Accesso agli Impianti Sportivi” per le stagioni coperte dal prossimo ciclo di diritti televisivi, dal 2024 al 2029. Nel dettaglio, all’interno del documento consultato da Calcio e Finanza, sono presenti alcuni nuovi dettagli relativi alle varie tipologie di interviste che “circondano” le sfide di campionato. A cominciare dalla cosiddetta “miniflash”, che – come si legge – «deve essere effettuata a Bordocampo, al rientro dei giocatori dall’intervallo, a ridosso dell’inizio del secondo tempo della Gara nell’area individuata dalla Lega Serie A, senza backdrop» La prima novità riguarda dunque il momento in cui si tiene l’intervista durante l’intervallo. Fino alla passata stagione, i calciatori parlavano al termine del primo tempo, mentre dal 2024/25 si concederanno alle emittenti pochi istanti prima dell’inizio della seconda frazione di gioco. Le ultime novità riguarderanno invece le conferenze stampa che si tengono a fine partita: non parlerà solamente l’allenatore, ma anche un calciatore della squadra. «Al termine della Gara, ciascuna Società Sportiva è tenuta a partecipare a due Conferenze Stampa di cui una con il proprio allenatore e una con un calciatore tra i più rappresentativi tra quelli che hanno disputato la gara». Lo Scrive Calcio e Finanza

POZZO SU LUCCA

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