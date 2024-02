Dalla Nigeria: “La Fiorentina sfida Inter e Milan per il talento classe 2005 Hafiz Umar Ibrahim”

Il portale soccernet mette anche la Fiorentina tra i club in corsa per accaparrarsi Hafiz Umar Ibrahim, talento classe 2006 che ha partecipato a questa edizione della Viareggio Cup mettendo a segno 9 goal in 5 partite. Ibrahim attualmente milita nel Ojodu City nel ruolo di punta centrale, ed è considerato una delle future stelle della Nigeria, la concorrenza è alta con Milan, Inter, Sassuolo e Braga pronte a spendere una cifra intorno ai 700mila Euro per assicurarsi il cartellino del giovane calciatore.

