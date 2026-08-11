Dalla Germania: "La Fiorentina piomba su Forbs. Concorrenza Dortmund, Leverkusen e Atletico Madrid"

L'esterno classe 2004 è stato la rivelazione del Club Brugge

Ci sarebbe anche la Fiorentina sulle tracce di Carlos Forbs, esterno classe 2004 rivelazione dell'ultima stagione in Belgio e in Champions. L'ala del Club Brugge, reduce da un'annata da 11 gol e 12 assist, è seguito anche da Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid. Un giovane talento per il quale il club belga vuole monetizzare, sfruttando anche l'asta europea che può aprirsi. La richiesta del Club Brugge è di 30 milioni di euro. Lo scrive Fussballdaten.de.