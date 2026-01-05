Dalla Germania: “Fiorentina interessata a Vavro, difensore centrale del Wolfsburg: costo 7 milioni”

Nome nuovo per il calciomercato invernale della Fiorentina che si preannuncia scoppiettante.
Secondo quanto emerso dalla Germania, precisamente dal media tedesco Wolfsburger Allgemeine Zeitung, i dirigenti viola avrebbero messo il mirino sul difensore centrale Denis Vavro, in forza al Wolfsburg.
Il classe 1996 ha già esperienza in Serie A per aver vestito la maglia della Lazio e in questa stagione sta trovando poco spazio in Germania. Sul calciatore slovacco ci sarebbe anche la Roma di Gian Piero Gasperini e il costo del cartellino del calciatore sarebbe di circa 7 milioni di euro.
