Dalla Germania: “Fiorentina interessata a Vavro, difensore centrale del Wolfsburg: costo 7 milioni”

Nome nuovo per il calciomercato invernale della Fiorentina che si preannuncia scoppiettante.

Secondo quanto emerso dalla Germania, precisamente dal media tedesco Wolfsburger Allgemeine Zeitung, i dirigenti viola avrebbero messo il mirino sul difensore centrale Denis Vavro, in forza al Wolfsburg.

Il classe 1996 ha già esperienza in Serie A per aver vestito la maglia della Lazio e in questa stagione sta trovando poco spazio in Germania. Sul calciatore slovacco ci sarebbe anche la Roma di Gian Piero Gasperini e il costo del cartellino del calciatore sarebbe di circa 7 milioni di euro.