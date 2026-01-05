5 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:59

Dalla Germania: “Fiorentina interessata a Vavro, difensore centrale del Wolfsburg: costo 7 milioni”

Si accende il calciomercato della Fiorentina con l'interessamento proveniente dalla Germania per il difensore Denis Vavro

Nome nuovo per il calciomercato invernale della Fiorentina che si preannuncia scoppiettante.
Secondo quanto emerso dalla Germania, precisamente dal media tedesco Wolfsburger Allgemeine Zeitung, i dirigenti viola avrebbero messo il mirino sul difensore centrale Denis Vavro, in forza al Wolfsburg.
Il classe 1996 ha già esperienza in Serie A per aver vestito la maglia della Lazio e in questa stagione sta trovando poco spazio in Germania. Sul calciatore slovacco ci sarebbe anche la Roma di Gian Piero Gasperini e il costo del  cartellino del calciatore sarebbe di circa 7 milioni di euro.

