Dalla Francia Sicuri, Klopp ha incontrato l'agente di Amrabat prima del mondiale in Qatar

Il procuratore del centrocampista marocchino avrebbe incontrato il tecnico del Liverpool per sondare la fattibilità dell'operazione.

Secondo quanto riportato dal portale francese Footmercato, il tecnico del Liverpool Jurgen klopp stravederebbe per Amrabat, ed avrebbe chiesto di incontrare il procuratore del calciatore Marocchino appena prima dell'inizio della coppa del mondo Qatarina. Stando alle indiscrezioni, i due si sarebbero dati appuntamento più approfondito dopo il mondiale, visto anche l'avanzamento del Marocco nel torneo.

IL PROCURATORE DI AMRABAT SAVENTA LA FIORENTINA

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