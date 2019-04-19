Dalla Francia, preso Gueye difensore/centrocampista classe 1999 del Chamois Niort
Spunta un nome nuovo per il mercato della Fiorentina, dalla Ligue2, seconda divisione france. Il giocatore in questione è Habib Guéye, difensore/centrocampista classe 1999 che milita nel Chamois Niort...
Spunta un nome nuovo per il mercato della Fiorentina, dalla Ligue2, seconda divisione france. Il giocatore in questione è Habib Guéye, difensore/centrocampista classe 1999 che milita nel Chamois Niort, e molto duttile tatticamente. Il giocatore franco senegalese è in scadenza di contratto e può quindi essere acquistato a parametro zero nella finestra estiva.
Questo il tweet degli analisti di mercato francesi:Loïc TanziAccount verificato @Tanziloic
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Habib Gueye et @ChamoisNiortais ont résilié leur contrat. Le milieu de terrain de 20 ans est désormais libre. La Fiorentina est toujours dans le coup, mais également Clermont #Mercato
00:01 - 19 apr 2019