Dalla Francia, Luiz Gustavo interessa alla Fiorentina, potrebbe essere il nuovo regista viola. I dettagli

Il quotidiano francese Le Provence dà spazio al calciomercato della Fiorentina, che sarebbe alla ricerca di un centrocampista d'esperienza da regalare all'allenatore Montella. Secondo il giornale tran...

Il quotidiano francese Le Provence dà spazio al calciomercato della Fiorentina, che sarebbe alla ricerca di un centrocampista d'esperienza da regalare all'allenatore Montella. Secondo il giornale transalpino, Pradè ha chiesto informazioni all'Olympique Marsiglia per il brasiliano Luiz Gustavo, classe '87 che potrebbe lasciare l'OM qualora Kevin Strootman non fosse ceduto. Se l'olandese invece dovesse lasciare, allora per l'ex Bayern non è assolutamente da escludere una permanenza.

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