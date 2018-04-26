Labaro Viola

Dalla Francia: il Marsiglia fa sul serio per Veretout. Ma anche un club italiano si lancia...

Secondo quanto scrivono in Francia, l’Olympique Marsiglia avrebbe gli occhi su Jordan Veretout che – si riporta sul sito specializzato in mercato foot-sur7 – non sarebbe contrario a queste avances, an...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 aprile 2018 10:11
Dalla Francia: il Marsiglia fa sul serio per Veretout. Ma anche un club italiano si lancia... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
Calciomercato
Rassegna Stampa
Veretout
Condividi

Secondo quanto scrivono in Francia, l’Olympique Marsiglia avrebbe gli occhi su Jordan Veretout che – si riporta sul sito specializzato in mercato foot-sur7 – non sarebbe contrario a queste avances, anche se a Firenze si trova molto bene. Il centrocampista però sarebbe interessato a giocare la Champions, competizione che il Marsiglia gli potrebbe garantire, dato che ormai matematicamente vi avrà accesso. Ma non solo il Marsiglia ha mostrato interesse: il centrocampista francese della Fiorentina piace molto anche all’Inter, che lo seguiva già nel 2014.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok