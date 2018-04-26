Dalla Francia: il Marsiglia fa sul serio per Veretout. Ma anche un club italiano si lancia...

Secondo quanto scrivono in Francia, l’Olympique Marsiglia avrebbe gli occhi su Jordan Veretout che – si riporta sul sito specializzato in mercato foot-sur7 – non sarebbe contrario a queste avances, an...

Secondo quanto scrivono in Francia, l’Olympique Marsiglia avrebbe gli occhi su Jordan Veretout che – si riporta sul sito specializzato in mercato foot-sur7 – non sarebbe contrario a queste avances, anche se a Firenze si trova molto bene. Il centrocampista però sarebbe interessato a giocare la Champions, competizione che il Marsiglia gli potrebbe garantire, dato che ormai matematicamente vi avrà accesso. Ma non solo il Marsiglia ha mostrato interesse: il centrocampista francese della Fiorentina piace molto anche all’Inter, che lo seguiva già nel 2014.