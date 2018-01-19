Dalla Croazia: anche il Milan su Bradaric, pronti oltre 5 milioni. Il Rijeka chiede il 20% sulla futura vendita...
Il portale croato Dnevno afferma oggi che non ci sarebbe solo la Fiorentina sul centrocampista de Rijeka, Filip Bradarić. Il classe ’92 è stato infatti cercato anche da Milan, Siviglia, Marsiglia, Wol...
A cura di Redazione Labaroviola
19 gennaio 2018 09:55
Il portale croato Dnevno afferma oggi che non ci sarebbe solo la Fiorentina sul centrocampista de Rijeka, Filip Bradarić. Il classe ’92 è stato infatti cercato anche da Milan, Siviglia, Marsiglia, Wolfsburg e WBA. Proprio i rossoneri sarebbero pronti a offrire una cifra superiore ai 5 milioni di euro, con il Rijeka che chiede comunque il 20% sulla futura rivendita.