Dalla Croazia: anche il Milan su Bradaric, pronti oltre 5 milioni. Il Rijeka chiede il 20% sulla futura vendita...

Il portale croato Dnevno afferma oggi che non ci sarebbe solo la Fiorentina sul centrocampista de Rijeka, Filip Bradarić. Il classe ’92 è stato infatti cercato anche da Milan, Siviglia, Marsiglia, Wol...

Il portale croato Dnevno afferma oggi che non ci sarebbe solo la Fiorentina sul centrocampista de Rijeka, Filip Bradarić. Il classe ’92 è stato infatti cercato anche da Milan, Siviglia, Marsiglia, Wolfsburg e WBA. Proprio i rossoneri sarebbero pronti a offrire una cifra superiore ai 5 milioni di euro, con il Rijeka che chiede comunque il 20% sulla futura rivendita.