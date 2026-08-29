Dalla Bosnia riportano: "Lazio e Fiorentina sono interessate al talento del PSV Bajraktarevic"

Duello con i biancocelesti per il talento bosniaco

Secondo quanto riferito dal portale bosniaco Sport Centar, Fiorentina e Lazio avrebbero formalizzato le prime offerte per il giovane attaccante esterno Esmir Bajraktarević, di proprietà del PSV Eindhoven. Il calciatore nato nel 2005 non rientrerebbe nelle idee tattiche del tecnico Peter Bosz ed è valutato come possibile cessione con la formula del prestito corredato da opzione di riscatto; nell'operazione, la società olandese punta a riservarsi una quota consistente sulla futura rivendita del giocatore.

Il talento di passaporto bosniaco ma nato negli Stati Uniti ha messo a segno 7 reti in 36 gare nel corso dell'ultima stagione ed è attualmente legato al PSV da un accordo contrattuale con scadenza nel 2029.