Dal Viola Park, Si rivede Atta: oggi ha lavorato parzialmente con il gruppo
Il centrocampista francese può tornare a disposizione nel match contro il Monza dopo la sosta nazionali
A cura di Redazione Labaroviola
12 novembre 2026 16:35
Arrivano aggiornamenti dal Viola Park. La Fiorentina è tornata ad allenarsi oggi, dopo i tre giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli dopo il pareggio contro la Juventus.
Secondo quanto appreso dalla redazione di Labaro Viola, Arthur Atta ha svolto oggi una prima parte di allenamento insieme ai compagni. Segnali incoraggianti in vista del match contro il Monza, in programma lunedì 23 novembre. Il francese potrebbe tornare a diposizione, quindi, proprio al termine della sosta nazionali.
Proseguono, invece, lavoro differenziato Marin Pongracic e Cher Ndour.