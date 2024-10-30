Dal Viola Park: nessun segnale da Pongracic. Da valutare Cataldi e Comuzzo, inamovibile Kean

Arrivano novità direttamente dal Viola Park. Stando quanto riportato da Radio Bruno, Palladino dovrà fare i conti con acciaccati e infortunati, soprattutto in difesa e centrocampo, in vista del Genoa....

Arrivano novità direttamente dal Viola Park. Stando quanto riportato da Radio Bruno, Palladino dovrà fare i conti con acciaccati e infortunati, soprattutto in difesa e centrocampo, in vista del Genoa. Su Pongracic non ci sono nuovi segnali, ma ad ora sembra escluso. Anche Mandragora, inoltre, non dovrebbe essere convocato. Più probabile per lui la convocazione domenica con il Torino. Punto interrogativo, poi, per Moreno, Comuzzo e Cataldi. Il primo non dovrebbe essere ancora a disposizione, mentre Comuzzo ieri si è allenato a parte e Palladino spera di recuperarlo. Discorso simile anche per Cataldi, il quale dovrà essere valutato. Per quanto riguarda la formazione, davanti a De Gea in difesa dovrebbero partire Dodò, Martinez Quarta, Ranieri e Gosens. A centrocampo spazio a Richardson e Adli con una trequarti a 3 composta da Colpani, Beltran e Bove. Davanti inamovibile Kean.

FELICITÀ DODÒ, È NEI PRE-CONVOCATI DEL BRASILE. È STATO GIÀ COMUNICATO ALLA FIORENTINA VENERDÌ

https://www.labaroviola.com/felicita-dodo-e-nei-pre-convocati-del-brasile-e-stato-gia-comunicato-alla-fiorentina-venerdi/274751/