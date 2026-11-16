Dal Viola Park, Atta rientra con il Monza? Intanto si è allenato in campo con la squadra

Il francese aveva iniziato a lavorare parzialmente in gruppo già scorsa settimana e si avvicina al rientro

Arrivano buone notizie dalla ripresa degli allenamenti della Fiorentina al Viola Park. Come si vede dalle immagini pubblicate sui canali social del club Viola, Arthur Atta si è allenato parzialmente con il gruppo in vista del prossimo impegno in campionato contro il Monza di lunedì prossimo. Il centrocampista francese aveva già iniziato ad allenarsi parzialmente in gruppo scorsa settimana e ora sembra possa essere il momento giusto per rivederlo tra i convocati.