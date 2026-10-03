Dal Viola Park: "Allenamento congiunto con la Primavera. Beto già a disposizione di Vanoli"
Fiorentina al lavoro al VP: questa mattina allenamento congiunto tra la prima squadra di Vanoli e la Primavera di Andreazzoli
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2026 14:28
Questa mattina si è tenuto l'allenamento congiunto tra la prima squadra e la Primavera guidata da Aurelio Andreazzoli. Paolo Vanoli intanto ha riaccolto Beto, tornato a Firenze dopo l'ultimo impegno della Guinea-Bissau contro la Nigeria.
Come riporta Radio Bruno, con il rientro progressivo dei nazionali previsto a inizio settimana, Vanoli andrà a ridurre il carico di lavoro: nei prossimi giorni sono infatti previste sedute meno intense rispetto al programma seguito dai viola durante le ultime due settimane di sosta.