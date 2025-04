Dal Portogallo rivelano: “Anche la Fiorentina interessata a Gustavo Sa, servono almeno 15 milioni”

Secondo il noto giornale portoghese A Bola la Fiorentina è tra le squadre in corsa per aggiudicarsi il calciatore del Famalicao Gustavo Sa. Il centrocampista offensivo classe 2004 quest’anno sta offrendo grandi prestazioni in Portogallo tanto da attirarsi le attenzioni di tanto club in Europa, tra cui la Fiorentina oltre ad Inter, Atalanta e Como.

Oltre alla tanta concorrenza da battere per Gustavo Sa ci sarà da sborsare almeno 15 milioni di euro, considerando che il Famalicao è forte di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, e che dunque ha il coltello dalla parte del manico in fase di trattativa. Gustavo Sa in stagione fin qui ha collezionato 28 presenze con 3 goal e 6 assist. Vedremo se la Fiorentina riuscirà ad accaparrarselo