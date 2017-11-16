Dal Perù: retroscena Vargas, quando Corvino rifiutò 20 milioni dall'Inter del triplete

Juan Manuel Vargas, fra alti e bassi, ha comunque lasciato una traccia importante nel calcio italiano ed in particolar modo a Firenze. L'esterno peruviano, dopo l'esperienza di Catania, ha vissuto le...

A cura di Redazione Labaroviola 16 novembre 2017 12:13

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