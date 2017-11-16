Dal Perù: retroscena Vargas, quando Corvino rifiutò 20 milioni dall'Inter del triplete
Juan Manuel Vargas, fra alti e bassi, ha comunque lasciato una traccia importante nel calcio italiano ed in particolar modo a Firenze. L'esterno peruviano, dopo l'esperienza di Catania, ha vissuto le...
Juan Manuel Vargas, fra alti e bassi, ha comunque lasciato una traccia importante nel calcio italiano ed in particolar modo a Firenze. L'esterno peruviano, dopo l'esperienza di Catania, ha vissuto le migliori stagioni della sua carriera proprio in riva all'Arno, dove con la maglia viola è riuscito ad affermarsi anche nel prestigioso palcoscenico della Champions League.
Fu proprio una Champions - quella edizione 2009/10 - giocata da protagonista assoluto (e culminata solo nella cocente ed ingiusta eliminazione contro il Bayern Monaco) ad attirare le attenzione dell'Inter, reduce proprio dalla vittoria in Europa. Infatti, nell'estate 2010, i nerazzurri bussarono alla porta dei viola presentando un'offerta da circa 20 milioni di euro. Una cifra esorbitante se si pensa allo scenario economico di circa sette anni fa ma che comunque non soddisfaceva le esigenze di Corvino, inducendo l'allora dirigente viola ad alzare l'asticella fino alla cifra monstre di 35 milioni di euro.... Una somma alta, troppo alta, anche per l'Inter post triplete.