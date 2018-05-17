Dal Messina arriva il giovane Balsamà, l'agente: "Seguito a lungo dalla Fiorentina"

Domenico Cecere, agente del giovane Giovanni Balsamà, ha rilasciato un'intervista a MessinaNelPallone.it. Il tema? L'imminente provino che vedrà il suo assistito trascorrere alcuni giorni a Firenze, p...

Domenico Cecere, agente del giovane Giovanni Balsamà, ha rilasciato un'intervista a MessinaNelPallone.it. Il tema? L'imminente provino che vedrà il suo assistito trascorrere alcuni giorni a Firenze, per essere attentamente valutato dai tecnici della società gigliata: "Giovanni è un ragazzo con qualità fisiche davvero notevoli. Ha dimostrato di avere una grandissima personalità, un bel carattere, la giusta maturità ed importanti doti tecnico-tattiche".

Prosegue sull'approdo in viola: "L’ho fatto visionare dalla Fiorentina per oltre un mese e la prossima settimana lo accompagnerò a Firenze, dove verrà valutato attentamente dalla società viola".