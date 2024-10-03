Dal Galles: "TNS inferiore alla Puskas, qualificati per il rotto della cuffia. Non c'è storia con la Fiorentina"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex direttore sportivo italiano che ha lavorato in Galles, Max Leghissa, ha così parlato dei The New Saints, avversari della Fiorentina in Conference League: ...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex direttore sportivo italiano che ha lavorato in Galles, Max Leghissa, ha così parlato dei The New Saints, avversari della Fiorentina in Conference League: "Hanno i giocatori più rappresentativi del Galles, tolti i nazionali, l'allenatore Harrison tra l'altro è stato vice al Bangor. Per la Fiorentina non dovrebbe essere troppo difficile. Il centravanti viene dal Walsall, terza serie inglese: si chiama Oteh, forse è il loro elemento più pericoloso. Nei preliminari hanno sempre sofferto, si sono qualificati un po' per il rotto della cuffia, non credo che ci sia assolutamente storia, non vedo una possibilità simile a quella che ha creato la Puskas Akademia".

CASSANO MASSACRA KEAN: “LO FACCIAMO PASSARE PER BUONO, SI BUTTA A TERRA, STOPPA CON LO STINCO”

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