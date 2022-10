Dal CS, Sottil ancora ai box! Difficile vederlo in campo con il Lecce: è l’unico assente

Arrivano le prime notizie dal Centro Sportivo Davide Astori dove la Fiorentina si è ritrovata nel pomeriggio dopo aver archiviato la vittoria europea di ieri contro gli Hearts.

Seduta di scarico per coloro che sono scesi in campo e lavoro in palestra. Tutti i giocatori Viola presenti fatta eccezione per Riccardo Sottil ancora alle prese con lo stop: difficile vederlo nella lista dei convocati per la trasferta di Lecce.

L’OBIETTIVO VIOLA SEGUITO IN TUTTA EUROPA