Dal centro sportivo: in arrivo un cambio a sinistra e all'attacco. Vecino e Astori verso il forfait...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, sia per Vecino che per Astori è assai probabile il forfait per il match contro il Milan. Al fine di sostituire l'italiano in difesa potrebbe toccare a Salcedo,...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, sia per Vecino che per Astori è assai probabile il forfait per il match contro il Milan. Al fine di sostituire l'italiano in difesa potrebbe toccare a Salcedo, rimasto a guardare seduto in panchina contro l'Udinese, poiché doveva smaltire la contrattura subita nella sfida di Europa League con il Paok. A sinistra, invece, dovrebbe essere la volta di Maxi Olivera in sostituzione di Milic, che contro l'Udinese ha rischiato più di una volta di finire anzitempo la partita per espulsione. In attacco dovrebbero riprendere la maglia da titolare Ilicic e Kalinic, con Babacar in panchina.