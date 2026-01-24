24 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:44

Dal Brasile: “Sondaggio della Fiorentina per Emerson Royal ma il Flamengo lo reputa incedibile”

Redazione

24 Gennaio · 15:44

Aggiornamento: 24 Gennaio 2026 · 15:44

#FiorentinaEmerson Royal

di

Secondo quanto riportato dal Brasile, la Fiorentina ha fatto un sondaggio per Emerson Royal, trovandosi davanti il muro del Flamengo

Secondo quanto affermato dal portale brasiliano Bolavipla Fiorentina avrebbe chiesto informazioni al Flamengo per l’ex esterno di Tottenham e Milan, Emerson Royal. Il club brasiliano ha deciso di chiudere la porta a qualsiasi sondaggio nel corso di questo mercato invernale, anche al Valencia, che si è mosso come la Fiorentina per sondare il terreno per il classe 99.

Il giocatore ha una clausola rescissoria monstre da 80 milioni di euro e il Flamengo non ha intenzione di fare sconti ritenendo l’esterno destro come un calciatore chiave per il progetto tecnico della squadra. Anche lo stesso Emerson Royal non ha mostrato alcun interesse nel lasciare il campionato brasiliano nel corso di questo mese di gennaio, quindi i sondaggi non hanno portato a una vera e propria trattativa.

 

 

