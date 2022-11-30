Dal Brasile sicuri, la Fiorentina è interessata a Beraldo del San Paolo, difensore diciannovenne
Lucas Beraldo potrebbe diventare il prossimo obiettivo di mercato della Fiorentina per il reparto difensivo.
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2022 16:55
Secondo quanto riportato da Goal.com (portale brasiliano) la Fiorentina starebbe seguendo con particolare interesse ed attenzione il difensore diciannovenne Lucas Beraldo del San Paolo. Il calciatore, con il contratto in scadenza nel Giugno del 2026, potrebbe ricevere una proposta da parte della compagine viola già dopo il mondiale in Qatar. Non da escludere dunque qualche possibile sviluppo già a partire dal primo di Gennaio.
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