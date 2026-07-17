Dal Brasile riportano: "Valentini non ha l'accordo col Gremio, il giocatore vuole troppo di ingaggio"

Il giocatore viola non ha accettato il club brasiliano

Il Grêmio ha messo in stand-by la trattativa per Nicolás Valentini a causa delle elevate pretese economiche del difensore, come riferito dal portale brasiliano Gaucha Esportes. Sebbene l'operazione per un prestito con diritto di riscatto non sia del tutto tramontata, il calciatore argentino dovrà ridimensionare le proprie richieste sull'ingaggio per riaprire il dialogo.

I contatti tra le due società restano comunque eccellenti, complice anche il recente passaggio di Viery alla Fiorentina. Al momento, la dirigenza di Porto Alegre ha la necessità di alleggerire il monte stipendi entro il termine dell'anno e si sta muovendo su profili alternativi che rientrino nei parametri finanziari del club.