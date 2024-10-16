Dal Brasile: Fiorentina su Rayan, centravanti del Vasco da Gama. Ci sono anche Milan e Aston Villa
Voci di mercato dal Brasile. La Fiorentina di Rocco Commisso sarebbe interessata al giovane attaccante del Vasco da Gama, Rayan Vitor. L'attaccante piace all'Aston Villa, che sarebbe la squadra più in...
A cura di Redazione Labaroviola
16 ottobre 2024 14:30
Voci di mercato dal Brasile. La Fiorentina di Rocco Commisso sarebbe interessata al giovane attaccante del Vasco da Gama, Rayan Vitor. L'attaccante piace all'Aston Villa, che sarebbe la squadra più interessata al giocatore. Secondo media brasiliani, sul giocatore ci sarebbero anche il Milan, Porto e Real Betis.
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