Dal Brasile: Fiorentina su Rayan, centravanti del Vasco da Gama. Ci sono anche Milan e Aston Villa

Voci di mercato dal Brasile. La Fiorentina di Rocco Commisso sarebbe interessata al giovane attaccante del Vasco da Gama, Rayan Vitor. L'attaccante piace all'Aston Villa, che sarebbe la squadra più in...

Voci di mercato dal Brasile. La Fiorentina di Rocco Commisso sarebbe interessata al giovane attaccante del Vasco da Gama, Rayan Vitor. L'attaccante piace all'Aston Villa, che sarebbe la squadra più interessata al giocatore. Secondo media brasiliani, sul giocatore ci sarebbero anche il Milan, Porto e Real Betis.

SKY SPORT, KEAN CON IL GRUPPO

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