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Dal Brasile: "Fiorentina su Brazao del Santos, ha una clausola da 70 milioni"

Si tratterebbe di un ritorno in Italia, ha militato anche nell'Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 giugno 2026 09:31
Dal Brasile: "Fiorentina su Brazao del Santos, ha una clausola da 70 milioni" -
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Il portiere del Santos, Rafael Brazao, è tra i nomi monitorati dalla dirigenza della Fiorentina. La situazione finanziaria del Santos potrebbe inoltre favorire una trattativa durante la  finestra di mercato. Il 25enne ha un contratto con il Santos fino a dicembre 2026 e la clausola rescissoria per i club stranieri è fissata a 70 milioni di euro, mentre per le squadre brasiliane il valore raggiunge i 60 milioni di euro. Nonostante l'elevata clausola, il club brasiliano sa che è improbabile che una qualsiasi società interessata paghi l'intera somma. Pertanto, il consiglio di amministrazione sta valutando la possibilità di avviare trattative qualora ricevesse un'offerta ritenuta vantaggiosa. Lo riporta RTI Esporte.

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