Dal Brasile: "Fiorentina su Brazao del Santos, ha una clausola da 70 milioni"

Si tratterebbe di un ritorno in Italia, ha militato anche nell'Inter

Il portiere del Santos, Rafael Brazao, è tra i nomi monitorati dalla dirigenza della Fiorentina. La situazione finanziaria del Santos potrebbe inoltre favorire una trattativa durante la finestra di mercato. Il 25enne ha un contratto con il Santos fino a dicembre 2026 e la clausola rescissoria per i club stranieri è fissata a 70 milioni di euro, mentre per le squadre brasiliane il valore raggiunge i 60 milioni di euro. Nonostante l'elevata clausola, il club brasiliano sa che è improbabile che una qualsiasi società interessata paghi l'intera somma. Pertanto, il consiglio di amministrazione sta valutando la possibilità di avviare trattative qualora ricevesse un'offerta ritenuta vantaggiosa. Lo riporta RTI Esporte.