Dal Brasile: “Al Gremio 15 milioni più 2 di bonus per Viery. Il club brasiliano mantiene una % sulla rivendita”

Sul classe 2005 c’erano diversi top club

La Fiorentina ha chiuso nelle ultime ore l'arrivo del difensore Viery dal Gremio. L'accordo per oltre 17 milioni di euro è stato raggiunto grazie al lavoro dell'agente Vinicius Prates. I viola verseranno 15 milioni nelle casse dei brasiliani, più 2 di bonus legati agli obiettivi. II Gremio manterrà una percentuale sulla futura vendita. Il classe 2005 era seguito anche da Benfica, Newcastle, Bologna, Lille e Brighton. Lo riporta Globo Esporte.