Dal Bodo Glimt all’AEK: i possibili avversari della Fiorentina in caso di secondo posto nel girone A

Lo scenario del Gruppo A di Conference è chiaro.Basaksehir e Fiorentina qualificate alla fase successiva, con i turchi avanti per la differenza reti. In caso di secondo posto i viola affronteranno uno spareggio con una delle terze dei gironi di Europa League. Nel Gruppo A il Bodo/Glimt è piuttosto sicuro del terzo posto. Nel Gruppo B l’AEK Larnaka sarà nell’urna del sorteggio. Incertezza nel Gruppo C Roma o Ludogorets, fossero i giallorossi a retrocedere non potrebbero incontrare la Fiorentina).

Nel D se la giocano Union Berlino e Braga. Dal Gruppo E arriverà quasi sicuramente lo Sheriff Tiraspol. Il Gruppo della Lazio (F) è apertissimo: al momento terzo è il Feyenoord, ma può succedere di tutto con anche Sturm Graz e Midtjylland papabili. Nel girone G retrocederà una tra Qarabag e Nantes, mentre nell’H situazione ancora da definire: in ballo Monaco, Stella Rossa e Trabzonspor. Lo scrive La Nazione.

