Dal Belgio: viola sul terzino destro Foket. "Un onore, ma non ne so nulla"

Il terzino destro Thomas Foket, classe 1994 in forza al KAA Gent, sarebbe finito nel mirino di Pantaleo Corvino. Questo quanto riporta oggi il sito voetval24.be, anche se il diretto interessato appare...

Il terzino destro Thomas Foket, classe 1994 in forza al KAA Gent, sarebbe finito nel mirino di Pantaleo Corvino. Questo quanto riporta oggi il sito voetval24.be, anche se il diretto interessato appare piuttosto spiazzato: "Non ne so nulla, un mio trasferimento non è all'ordine del giorno, ma è un piacere sentire che ci sono club di serie A interessati a me".