Dal Belgio: Fiorentina su Benavente, fantasista del Charleroi. Con 600mila euro a gennaio...
Dai media belgi rimbalza oggi la notizia che la Fiorentina si starebbe muovendo con forza - già per questo mercato di gennaio - per portare in riva all'Arno Cristian Benavente, trequartista peruviano...
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2017 21:28
Dai media belgi rimbalza oggi la notizia che la Fiorentina si starebbe muovendo con forza - già per questo mercato di gennaio - per portare in riva all'Arno Cristian Benavente, trequartista peruviano classe '94, in forza allo Sporting Charleroi. La sua quotazione di mercato si aggira intorno ai 600mila euro, ma la concorrenza dei maggiori club europei per il giovane cresciuto nel Real Madrid- dall'Arsenal al Barcellona - potrebbe far levitare la sua quotazione.