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Dal Belgio, caso Hanuljak. Secondo i media belgi non esiste. Perchè alla Fiorentina?

La stampa belga è molto sorpresa del trasferimento di Hanuljak dal Mouscron alla Fiorentina. Secondo dhnet.be, Marko Hanuljak che è stato recentemente presentato dai viola per la sua Primavera, in rea...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2018 00:23
Dal Belgio, caso Hanuljak. Secondo i media belgi non esiste. Perchè alla Fiorentina? -
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La stampa belga è molto sorpresa del trasferimento di Hanuljak dal Mouscron alla Fiorentina. Secondo dhnet.be, Marko Hanuljak che è stato recentemente presentato dai viola per la sua Primavera, in realtà sarebbe un giocatore fantasma. Non ci sarebbero tracce della sua esistenza in Belgio, e non avrebbe inoltre mai disputato partite in squadre professionistiche.

Dopo Gerson si apre una nuova situazione particolare per la Fiorentina?

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