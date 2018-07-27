Dal Belgio, caso Hanuljak. Secondo i media belgi non esiste. Perchè alla Fiorentina?
La stampa belga è molto sorpresa del trasferimento di Hanuljak dal Mouscron alla Fiorentina. Secondo dhnet.be, Marko Hanuljak che è stato recentemente presentato dai viola per la sua Primavera, in rea...
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2018 00:23
La stampa belga è molto sorpresa del trasferimento di Hanuljak dal Mouscron alla Fiorentina. Secondo dhnet.be, Marko Hanuljak che è stato recentemente presentato dai viola per la sua Primavera, in realtà sarebbe un giocatore fantasma. Non ci sarebbero tracce della sua esistenza in Belgio, e non avrebbe inoltre mai disputato partite in squadre professionistiche.
Dopo Gerson si apre una nuova situazione particolare per la Fiorentina?