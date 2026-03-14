Dal 1 luglio il valore della rosa della Fiorentina è invariato. Ma in estate sono stati spesi 90 milioni

La Fiorentina passa dai 248 milioni di euro di valore all’1 luglio 2025 ai 247,45 milioni attuali. Un bilancio in sostanziale pareggio, con una lievissima flessione che racconta come la squadra stia v...

La Fiorentina passa dai 248 milioni di euro di valore all’1 luglio 2025 ai 247,45 milioni attuali. Un bilancio in sostanziale pareggio, con una lievissima flessione che racconta come la squadra stia vivendo un momento di stasi nelle sue valutazioni. La posizione in classifica influenza negativamente i tanti investimenti fatti in estate - circa 90 milioni.

I meno 26 milioni

Dodò guida la classifica dei ribassi con un meno 6 milioni, riflettendo una fase di rendimento meno brillante rispetto agli standard abituali. Non decollano nemmeno Moise Kean e Albert Gudmundsson: per entrambi si registra un calo di 5 milionia. Stessa sorte per Solomon, che scende di 5 milioni (ma era al Tottenham), e per Luca Ranieri, la cui valutazione arretra della medesima cifra, fotografando una retroguardia che sta faticando a mantenere le quotazioni raggiunte nella passata stagione.

In un contesto di generale stabilità, l'unica vera luce verde è rappresentata da Roberto Piccoli. L'attaccante è cresciuto di valore grazie a un'estate in cui è stato ceduto a 25 milioni, seppur debba ancora dimostrare di essere un investimento azzeccato. La crescita è comunque di di 6 milioni di euro. Lo scrive Tuttomercatoweb

Chi è migliorato

Piccoli +6 milioni

Chi è peggiorato

Dodò -6 milioni

Moise Kean -5

Gudmundsson -5

Solomon -5

Ranieri -5