Dainelli: "Futuro da dirigente della Fiorentina? Per ora penso a giocare"

Sono concentrato sul presente non su cosa succederà quando mi sarà ritirato

Dario Dainelli, ex difensore della Fiorentina ed attualmente in forza al Chievo Verona, ha parlato così a Gazzetta.it: "Futuro da dirigente alla Fiorentina? Per il momento non penso a un ruolo diverso da quello di calciatore. A Verona sto benissimo e sono concentrato sul presente, non su ciò che accadrà una volta che mi sarò ritirato".