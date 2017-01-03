Dainelli: "Futuro da dirigente della Fiorentina? Per ora penso a giocare"
Sono concentrato sul presente non su cosa succederà quando mi sarà ritirato
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2017 17:20
Dario Dainelli, ex difensore della Fiorentina ed attualmente in forza al Chievo Verona, ha parlato così a Gazzetta.it: "Futuro da dirigente alla Fiorentina? Per il momento non penso a un ruolo diverso da quello di calciatore. A Verona sto benissimo e sono concentrato sul presente, non su ciò che accadrà una volta che mi sarò ritirato".