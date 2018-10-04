Dai campini: provata la formazione anti-Lazio, occhio alla difesa a tre. Simeone panchina?

Il Corriere dello Sport, scrive che la Fiorentina in questi giorni sta facendo alcune prove tecnico-tattiche in allenamento. Il punto su cui Pioli si sta concentrando è la formazione che scenderà in c...

A cura di Redazione Labaroviola 04 ottobre 2018 09:20

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Mirallas e Gerson

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