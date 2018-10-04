Dai campini: provata la formazione anti-Lazio, occhio alla difesa a tre. Simeone panchina?
Il Corriere dello Sport, scrive che la Fiorentina in questi giorni sta facendo alcune prove tecnico-tattiche in allenamento. Il punto su cui Pioli si sta concentrando è la formazione che scenderà in c...
Il Corriere dello Sport, scrive che la Fiorentina in questi giorni sta facendo alcune prove tecnico-tattiche in allenamento. Il punto su cui Pioli si sta concentrando è la formazione che scenderà in campo contro la Lazio. Oggi sicuramente sapremo qualcosa in più, ma una delle varie possibilità è quella di far scendere in campo Mirallas dall’inizio in attacco, riproponendo la stessa scelta tattica di San Siro contro l'Inter. Con lui, dovrebbero esserci Simeone e Chiesa. Attenzione però anche alla difesa a tre, in modo da schierarsi a specchio della Lazio. In tal caso potrebbe essere addirittura Simeone a rimanere in panchina per lasciare spazio alla coppia Mirallas-Chiesa. Difficile l'esordio da titolare di Hancko, che intanto è stato convocato dalla Nazionale maggiore.