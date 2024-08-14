Da Torino scrivono: "Le parole di Commisso su Nico sono solo di facciata, l'affare si farà"

Il portale bianconero dichiara che la trattativa per l'argentino è solo rallentata ma che presto si riaccenderà

Come riportato dal portale bianconero Tuttojuve,com le parole del presidente viola sarebbero solo una questione di facciata per mandare un messaggio ai tifosi e, soprattutto, per tenere la piazza tranquilla. Infatti, secondo il portale, l'affare è solo rimandato ma Nico sarà bianconero nonostante le dichiarazioni di Commisso vertevano sul contrario. L'accordo si troverà e il giocatore sarà a disposizione di Thiago Motta quanto prima.

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