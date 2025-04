Da Torino: “Anche la Fiorentina tra i club interessati ad Alberto Costa, la Juve non vuole venderlo”

La Juventus, tra poche ore, scenderà in campo a Parma alla ricerca di tre punti fondamentali per la corsa Champions. L’undici iniziale che schiererà in campo Igor Tudor non prevederà l’impiego di Alberto Costa, fin qui mai utilizzato dal tecnico croato. L’ultima apparizione del terzino portoghese risale alla sciagurata trasferta di Firenze, poi il vuoto.

Arrivato tra lo stupore generale e con grandi aspettative, ma – al di là di quanto investito dalla Juventus (12.5mln più bonus) – nessuno poteva immaginare un ruolo da panchinaro fisso. Ciò che appare sempre più evidente, settimana dopo settimana, è che i bianconeri a gennaio si siano assicurati un talento grezzo e tutto ancora da svezzare non ancora pronto per gli elevati standard del club.

Chi sta bussando alla porta della Juventus non è troppo interessato allo status del ragazzo. Porto, Braga e Sporting Club de Portugal (il club più concreto a gennaio per lui) stanno manifestando interesse, così come il Galatasaray in Turchia (che è sulle tracce anche di Sacha Boey) e il Monaco in Francia (che potrebbe cedere Vanderson).

Anche in Italia, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttojuve.com, ci sono club che hanno chiesto informazioni, il profilo infatti può essere adatto per Atalanta e Fiorentina che in estate potrebbero essere orientati a cercare quel tipo di giocatore. Attenzione anche ai possibili ritorni di fiamma: Brighton e Fulham in Premier, il Milan in Serie A. I rossoneri si erano mossi prima di acquistare Walker e sono stati a lungo sul giocatore nel mercato invernale.

Per il momento non si segnalano affondi concreti con la Juventus. Ogni decisione è rimandata a fine stagione, ma la dirigenza bianconera oggi non è intenzionata a perdere il controllo sul ragazzo. Qualora si decidesse di mandarlo a giocare con più continuità, non sarebbe di certo un problema trovare un’adeguata sistemazione…Lo scrive TuttoJuve.com