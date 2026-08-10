Da Roma rivelano: "Giallorossi interessati a Udogie del Tottenham. C'è anche la Fiorentina"

L'ex Udinese nel mirino della Fiorentina: la Roma ci prova, ma i viola osservano con attenzione la situazione.

La Fiorentina si guarda intorno per rinforzare la corsia di sinistra. Secondo quanto riportato da TeleRadioStereo – Te la do io Tokyo, la Roma e il club gigliato sarebbero interessati a Destiny Udogie del Tottenham. La società giallorossa avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore e starebbe accelerando la trattativa proprio a causa dell'interesse dei viola.



La Roma vorrebbe regalare Udogie a Gian Piero Gasperini, ma deve ancora fare i conti con le uscite. A rallentare le operazioni, infatti, ci sarebbero le eventuali sistemazioni di Ghilardi e Ziolkowski.