Da Roma, Non solo Fiorentina per Sanabria: apre alla Lazio, ma Torino deve prima prendere Shomurodov

Antonio Sanabria è il nome nuovo della Lazio per quanto riguarda il ruolo di vice Immobile. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, in caso di affondo dei biancocelesti per un attaccante già a gennaio, il profilo del centravanti del Torino è il preferito di Tare e Lotito con l’avallo di Sarri.

Dal canto suo il ragazzo ha decisamente aperto al trasferimento a Formello ma il Torino non lo libera fino alla chiusura dell’operazione Shomurodov con la Roma (i giallorossi chiedono l’obbligo dopo il prestito, Cairo il diritto). Con la stessa formula Sanabria si trasferirebbe a Formello con l’ingaggio da 1.5 milioni di euro coperto dall’uscita di Kamenovic (stipendio da 300mila euro netti) e da quella probabile di Fares (stipendio da 1.2 milioni netti). A riportarlo è Lazio News 24.

