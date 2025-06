Da Roma: “Gasperini vuole prendere Gudmundsson, il Genoa lo cede per 20 milioni di euro.”

Non solo una prima punta ma la Roma sta monitorando anche un profilo offensivo alla “Lookman”. Gasp infatti vorrebbe arricchire il reparto d’attacco della squadra con un giocatore di fantasia e gamba. Ecco allora che gli occhi sono puntati su Albert Gudmundsson che farà ritorno al Genoa dopo l’annata alla Fiorentina.

Albert Gudmundsson (’97) dopo l’exploit in maglia Genoa ha giocato la passata stagione alla Fiorentina. A Firenze però l’islandese non è riuscito a lasciare il segno come ci si attendeva. In 33 presenze fra campionato e coppe ha segnato 8 gol, l’annata in rossoblù furono 16 fra Coppa Italia e Serie A. L’attaccante non ha espresso tutto il suo potenziale alla corte di Palladino facendo intravedere poco delle sue qualità pagando anche una condizione fisica non delle migliori a causa dei tanti infortuni che ne hanno condizionato le prestazioni. Anche per questo non sarà riscattato dalla Fiorentina.

La Fiorentina ha deciso di non spendere 17 milioni di euro per Gudmundsson. Questa era la cifra con cui i Viola avrebbero potuto riscattare il calciatore dal Genoa, con Commisso che vorrebbe al massimo rinnovare il prestito. A Marassi l’islandese sarà però solo di passaggio. Infatti sono diversi i club interessati all’attaccante e fra questi la Roma che sta prendendo informazioni. Il Grifone è pronto a lasciar ripartire il classe ’97 fissando la cifra del suo cartellino sui 20 milioni di euro. Sul giocatore ci sono anche Bologna, Milan e Atalanta. Lo scrive Roma Today