Da Roma: Fagioli è stato proposto alla Lazio, lui verrebbe molto volentieri. Piace a Sarri

Come rivelato da Carlo Roscito a Radio Laziale, durante Morning Lazio, il club biancoceleste starebbe valutando l’idea di puntare su Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Fiorentina sarebbe stato pr...

Come rivelato da Carlo Roscito a Radio Laziale, durante Morning Lazio, il club biancoceleste starebbe valutando l’idea di puntare su Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Fiorentina sarebbe stato proposto nelle ultime ore: il giocatore gradirebbe la destinazione e alla Lazio piace, soprattutto a Sarri, che lo considera un innesto capace di portare qualità al centrocampo. Al momento resta solo un’ipotesi, ma il gradimento tra le parti c’è.